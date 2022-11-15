رونالدو: ملاك مانشستر يونايتد لا يهتمون بالنادي.. روني يغار مني ونيفيل ليس صديقي

تستمر مقاطع حوار كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد مع بيرس مورجان في الظهور. هذه المرة تحدث صاروخ ماديرا عن عائلة جليزر المالكة للنادي، ومشكلته مع واين روني وجاري نيفيل نجمي الفريق السابقين.

وقال رونالدو: "ملاك النادي لا يهتمون بأمره. مانشستر يونايتد فريق يحصل على أمواله من التسويق، والجانب الرياضي لا يهم بالنسبة لهم. لم أتحدث معهم أبدا فهم يتركون كل السلطة للرئيس والمدير الرياضي".

وأضاف "الجماهير محقون دائما. أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا الحقيقة، ويجب أن يعرفوا أن اللاعبين يريدون الأفضل للنادي وأنا أيضا أريد الأفضل له".

وأوضح "لذلك أتيت إلى هذا النادي لأني أحبه، ولكن هناك أشياء في الداخل لا تساعد على وصول الفريق إلى المستوى الأعلى مثل مانشستر سيتي وليفربول وحتى أرسنال الآن على سبيل المثال، وهذا معقد وصعب. سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يصل إلى قمة اللعبة في العامين أو الثلاثة المقبلين".

وعن انتقادات واين روني زميله السابق له قال: "أنا لا أفهم ذلك. يجب أن تسأله هو. لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرا. ربما هي الغيرة لأنه أنهى مسيرته في الثلاثينات وأنا لا زلت ألعب في أعلى المستويات. لن أقول إن شكلي أفضل منه وإن كان ذلك حقيقيا".

وأضاف "من الصعب أن تسمع لهذا النوع من النقد السلبي ممن لعبوا معك، والأمر ذاته ينطبق على جاري نيفيل".

وفيما يخص تجاهله لمصافحة جاري نيفيل قال رونالدو: "كل شخص يحق له تكوين رأيه الخاص ولكنهم لا يعرفون ماذا يحدث في داخل أرض التدريبات وفي حياتي أيضا. لا يجب أن يسمعوا لوجهة نظر واحدة بل يجب أن يسمعوني أيضا".

وتابع "جاري نيفيل ليس صديقي. من السهل أن تنتقد، والعمل في التلفزيون يلزمك بالنقد لتصبح أكثر شهرة. أعتقد أنهم يستفيدون من اسمي لأنهم ليسوا أغبياء. وأنا يجب أن أستمر في حياتي ولكن من الصعب أن ترى من شاركوك غرفة الملابس ينتقدونك بهذه الطريقة".

واختتم "هذا النقد لن يقلق نومي، ولكن ليس من الجيد الاستماع إليه، فهو محبط بعض الشيء".

NEW: Cristiano Ronaldo reveals why be blanked Gary Neville on the pitch and what he really thinks of Wayne Rooney.@cristiano | @GNev2 | @WayneRooney | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/9PtiHWb2ey — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 14, 2022

ماذا حدث؟

فتح كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد النار على الجميع في النادي خلال حوار تلفزيوني مع بيرس مورجان.

ولم يحضر كريستيانو رونالدو الشهر الأول من الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد مع أخبار رغبته في الرحيل دون أن يتلقى أي عرض إلا من نادي الهلال السعودي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".

وشارك رونالدو أمام برايتون في الجولة الأولى كبديل ثم أساسيا أمام برينتفورد قبل أن يتحول إلى لاعب بديل بعد ذلك.

ونشبت أزمة أخرى بين رونالدو تين هاج بعد رفضه المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة أمام توتنام ثم مغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ليتم استبعاده بعدها من قائمة مواجهة تشيلسي بسبب ذلك.

وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد".

وأضاف "شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".

وتابع "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

وأردف "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

وواصل "منذ مغادرة السير أليكس فيرجسون لم أر أي تطور في النادي، إنه يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه. إنه يعلم، الجميع يعلم. لم يتغير شيء منذ أن غادرت، حمام السباحة والجاكوزي وحتى الصالة الرياضية والأمور التقنية والطهاة الذين أقدرهم وأحبهم. كنت أعتقد أنني سأرى بنية تحتية وتقنيات جديدة ولكنني رأيت أشياء كنت أراها وأنا بعمر 21 أو 22 عاما".

واستكمل "أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة. أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى هنا لكن بعض الأشياء بالداخل التي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل سيتي وليفربول والآن أرسنال. لقد تبعت قلبي، قال لي سير أليكس فيرجسون: من المستحيل أن تأتي إلى مانشستر سيتي. وقلت له حسنا وانتقلت إلى مانشستر".

وأكمل "عليك أن تنهي كل شيء لتعيد البناء من جديد وإذا بدأوا بي فهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. أنا أحب النادي والجماهير فهم دائما، لكن إذا أرادوا ذلك افعلها بشكل مختلف فعليهم تغيير أشياء كثيرة".

واستطرد عن رانجنيك "إذا لم تكن حتى مدربا، فكيف ستكون رئيسا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

وفي الجزء الثاني من المقاطع المنشورة تحدث اللاعب عن تأخره في الانضمام للفترة التحضيرية.

وقال رونالدو: "رئيس مانشستر يونايتد لم يصدق نوعا ما أن هناك مشكلة، وهذا ما جعلني أشعر بالسوء".

وأضاف "لن أقدم صحة عائلتي على كرة القدم أبدا، الآن أو قبل 10 سنوات أو بعدها. هذا آلمني كثيرا لأنهم شككوا في كلماتي، خصوصا أننا قضينا أسبوعا في المستشفى بسبب مشكلة ابنتي".

وأوضح "لم أنضم للفترة التحضيرية بسبب ذلك لأني لم يكن مسموحا لي أن أترك أسرتي إذا حدث شيء لحضور الموسم التحضيري".

واختتم "ليس عادلا أن أترك عائلتي لأجل الفترة التحضيرية ولذلك لم أذهب".

ومن المنتظر أن يتم بث حوار رونالدو كاملا رونالدو مع بيرس مورجان سيعرض كاملا (مدته 90 دقيقة) يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت لندن (العاشرة بتوقيت القاهرة)