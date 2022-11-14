سيراميكا كليوباترا يهزم المصري وديا

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان و حسين السيد - المصري × سيراميكا كليوباترا

تغلب سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي في مباراة ودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيم اللقاء الودي على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولي.

وافتتح جون إيبوكا التسجيل لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 34 بع عرضية من محمد إبراهيم من الجانب الأيمن.

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وتعادل المصري في الدقيقة 45 عن طريق عبد الرحيم دغموم، قبل أن يسجل مجددا ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 53.

ونجح أحمد ياسر ريان في إدراك التعادل بالدقيقة 75 بعد تمريرة محمد القرموكي.

وخطف عبد الرحمن السكران الفوز لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 80 بعد أن حول عرضية رجب عمران من الجهة اليسرى داخل الشباك.

وجمع سيراميكا كليوباترا 3 نقاط في أول ثلاث جولات من الدوري المصري من فوز وحيد.

وكان فوز سيراميكا كليوباترا الوحيد أمام المصري في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

أما المصري في المركز التاسع عقب ثلاث جولات بعدما جمع 4 نقاط عقب خسارته من سيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري أمام إنبي ثم حقق الفوز على إنبي في الجولة الثاثة من الدوري.

الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
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