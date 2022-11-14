كأس العالم - لأن الحياة لا تنتهي هنا.. هدف عكسي تسبب في مقتل اسكوبار رميا بالرصاص

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

اسكوبار

يتصدر اسم اسكوبار دائما تاريخ كولومبيا في كرة القدم.

ثنائي أُطلق عليهم هذا الإسم ساعدوا كثيرا في تغيير التاريخ وكانت نهايتهم واحدة بالرصاص.

هل تتخيل أن ثمن الهدف العكسي هو 6 رصاصات حتى وإن كنت الأفضل في مركزك؟ خيال تحول لحقيقة في 1994 بكولومبيا

شاهد الفيديو بالكامل

كأس العالم اسكوبار
نرشح لكم
الإصابة تهدد مشاركة أبو خلال مع المغرب في كأس العالم كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن قائمة غانا - ويليامز يقود الحلم.. محلي وحيد واستبعاد الثلاثي المجنس في كأس العالم مدرب بلجيكا: مواجهة مصر تفي بجميع جوانب استعداداتنا لـ كأس العالم مارسيليا يعلن إصابة نجمه المغربي في الرباط الصليبي رسالة مؤثرة من راموس بعد الاستبعاد من قائمة كأس العالم تير شتيجن يتخلف عن السفر مع ألمانيا إلى عمان قبل كأس العالم استبعاد كيمبيمبي من قائمة فرنسا لـ كأس العالم.. وتعويضه بأكسيل ديساسي
أخر الأخبار
عقوبات الجولة الثالثة.. حرمان بعض مشجعي الأهلي من الحضور وغرامة مالية على الاتحاد 3 دقيقة | الكرة المصرية
بيان من مانشستر يونايتد بعد تصريحات رونالدو 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تهدد مشاركة أبو خلال مع المغرب في كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
وصول محمد صلاح للكويت للانضمام معسكر منتخب مصر 22 دقيقة | منتخب مصر
صحفي ذا أثليتك لـ في الجول: حاورت عبد الله السعيد لهذا السبب.. والأهلي رفض التعليق 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - خطوة على حلم المونديال.. سيدات مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 41 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم - لأن الحياة لا تنتهي هنا.. هدف عكسي تسبب في مقتل اسكوبار رميا بالرصاص 49 دقيقة | قطر 2022
تشكيل منتخب مصر للناشئين - جبريال وأيمن أمير يقودان الفريق لمواجهة المغرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 2 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 3 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول