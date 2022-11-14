كأس العالم - لأن الحياة لا تنتهي هنا.. هدف عكسي تسبب في مقتل اسكوبار رميا بالرصاص

يتصدر اسم اسكوبار دائما تاريخ كولومبيا في كرة القدم.

ثنائي أُطلق عليهم هذا الإسم ساعدوا كثيرا في تغيير التاريخ وكانت نهايتهم واحدة بالرصاص.

هل تتخيل أن ثمن الهدف العكسي هو 6 رصاصات حتى وإن كنت الأفضل في مركزك؟ خيال تحول لحقيقة في 1994 بكولومبيا

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