مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. هدف رائع يضيع

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس - مويس كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

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ق19. هدف رائع يضيع من أركاديوش ميليك الذي استلم بشكل جميل خارج منطقة الجزاء وسدد ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

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بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:45 مساء

يوفنتوس لاتسيو الدوري الإيطالي
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