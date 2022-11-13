مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة

دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة

رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة

سيلفا: من الطبيعي أن تعتمد البرتغال على رونالدو ولكن

انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد

المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو