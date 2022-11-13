مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.
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بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:45 مساء
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