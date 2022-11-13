مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس - مويس كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية المباراة

أخبار متعلقة:
بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت تين هاج: الفوز بالألقاب يتطلب أكثر من 11 لاعبا.. ويجب أن ندفع بأكثر من جارناتشو حوار أليو ديانج: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن.. وهذا ما دار بيني وبين كانتي دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:45 مساء

يوفنتوس لاتسيو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة سيلفا: من الطبيعي أن تعتمد البرتغال على رونالدو ولكن ليفاندوفسكي: اللعب بجوار ميسي حلم لكل مهاجم وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(1) فيورنتنيتا انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو
أخر الأخبار
برونو: هذا ليس الوقت المناسب للعب كأس العالم.. ولسنا سعداء بما سمعناه حول كواليسه 10 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت 22 دقيقة | منتخب مصر
تين هاج: الفوز بالألقاب يتطلب أكثر من 11 لاعبا.. ويجب أن ندفع بأكثر من جارناتشو 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار أليو ديانج: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن.. وهذا ما دار بيني وبين كانتي ساعة | الكرة المصرية
رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
ألبا: أرغب في البقاء بـ برشلونة لعدة سنوات ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 2 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 3 كلوب: صلاح لن يتوقف 4 هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23