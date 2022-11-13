مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) فيورنتنيتا.. التعااادل

قائمة كندا - رجل الثلج يقود أحلام تغيير كرة القدم في كأس العالم

كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو

المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو