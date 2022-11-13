مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) فيورنتنيتا.. التعااادل

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - رافائيل لياو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان وفيورنتينا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

ق26. جووول التعادل لفيورنتينا عن طريق أنتونين باراك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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ق2. جووول أول لميلان عن طريق رافاييل لياو بتسديدة أرضية بعدما انفرد بالمرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء.

ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي
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