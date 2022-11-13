مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) فيورنتنيتا.. التعااادل
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان وفيورنتينا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
ق26. جووول التعادل لفيورنتينا عن طريق أنتونين باراك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق2. جووول أول لميلان عن طريق رافاييل لياو بتسديدة أرضية بعدما انفرد بالمرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء.
نرشح لكم
وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا استراحة الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي قبل توقف كأس العالم.. إنتر يقلب الطاولة على أتالانتا وإصابة دومفريس تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(3) إنتر.. نهاية المباراة