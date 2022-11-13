استراحة الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------
نهاية الشوط الأول
ق 36 ويليان يسدد على حدود المنطقة وتمر الكرة بجوار القائم
ق 30 أنتوني مارسيال يسدد ولكن الحارس بيرند لينو يتصدى
ق 28 هاري ويلسون يسدد على حدود المنطقة ولكن دافيد دي خيا يتصدى مرة أخرى
ق 26 هاري ويلسون يسدد ولكن دي خيا يتصدى ببراعة.. تسلل على كل حال
ق 20 ويليان يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 14 جووووووووول كريستيان إريكسن يسجل الهدف الأول له على الإطلاق بقميص مانشستر يونايتد.. راشفورد يمرر داخل المنطقة إلى برونو الذي يمرر بدوره إلى إريكسن ليسجل في المرمى الخالي
ق 5 تسديدة أولى من كارلوس فينيسيوس فولام ولكن دافيد دي خيا يتصدى
بداية المباراة