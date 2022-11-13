استراحة الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق 36 ويليان يسدد على حدود المنطقة وتمر الكرة بجوار القائم

ق 30 أنتوني مارسيال يسدد ولكن الحارس بيرند لينو يتصدى

ق 28 هاري ويلسون يسدد على حدود المنطقة ولكن دافيد دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 26 هاري ويلسون يسدد ولكن دي خيا يتصدى ببراعة.. تسلل على كل حال

ق 20 ويليان يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 14 جووووووووول كريستيان إريكسن يسجل الهدف الأول له على الإطلاق بقميص مانشستر يونايتد.. راشفورد يمرر داخل المنطقة إلى برونو الذي يمرر بدوره إلى إريكسن ليسجل في المرمى الخالي

ق 5 تسديدة أولى من كارلوس فينيسيوس فولام ولكن دافيد دي خيا يتصدى

بداية المباراة