مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(2) أجاكسيو.. مصطفى محمد بالكعب

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وأجاكسيو في الدوري الفرنسي.

يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام أجاكسيو ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

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ق 71 جووووول مصطفى محمد يصنع بالكعب ولودوفيك بلاس يسجل.. 2-1

ق 67 جوووول الثاني لأجاكسيو.. يوسف بلايلي يصنع من جديد ورومان هاموما يسدد في المرمى

ق56. ركلة جزاء محتسبة على موسى سيسوكو لاعب نانت ويترجمها يوسف بلايلي لهدف أول لأجاكسيو

ق50: مصطفى محمد يحاول التسجيل لكن حارس أجاكسيو يتصدى لمحاولته.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: بلايلي يستكمل المباراة ويسدد كرة خطيرة على مرمى نانت لكنها تمر بسلام.

ق24: إصابة قوية ليوسف بلايلي لاعب أجاكسيو بعد اصطدامه بحارس نانت.

ق11: إيفان جيساند مهاجم نانت يسدد من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس مرمى أجاكسيو يتصدى لها بنجاح.

ق9: تسديدة رائعة من لوديفيك بلاس لاعب نانت تمر بجوار القائم.

بداية المباراة