كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 16:04

كتب : محمد سمير

منتخب مصر سيدات - كرة يد

حقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة إفريقيا بالفوز على المغرب.

ونجح المنتخب المصري للسيدات في تحقيق الفوز بنتيجة 28-20.

وهيمنت سيدات مصر على المباراة منذ الدقيقة الأولى وحسم الفريق الشوط الأول بنتيجة 13-4.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس والمغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، بينما أفضل فريقين يحققا المركز الثالث من المجموعات الثلاثة يرافقهم في دور الثمانية.

وبذلك رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع منتخبي تونس والكونغو قبل مواجهتهما مساء اليوم.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة بين مصر وغينيا في الثانية ظهرا.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء الأربعاء.

ويشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وكانت المشاركة الأخيرة في نسخة 2012.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي من قبل منذ أصبحت المشاركة بأكثر من 8 منتخبات.

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