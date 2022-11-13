مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(3) إنتر.. جوووووول تقليص الفارق

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر ميلان امام فيكتوريا بلزن

يحل إنتر ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس والسادس برصيد 27 نقطة لكل منهما.

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ق77 جوووووول بالومينو يقلص الفارق

ق62 جوووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل الثالث

ق56 جوووووووول دجيكو يتقدم لإنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووووول التعادل عن طريق دجيكو

ق25 جوووووووول أديمولا لوكمان يسجل الأول لأتالانتا من ركلة جزاء

ق24 زاباتا يتحصل على ركلة جزاء لأتالانتا

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي إنتر أتالانتا
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