مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (1)-(1) إنتر.. جووووووول التعادل

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر ميلان امام فيكتوريا بلزن

يحل إنتر ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس والسادس برصيد 27 نقطة لكل منهما.

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ق36 جوووووووول التعادل عن طريق دجيكو

ق25 جوووووووول أديمولا لوكمان يسجل الأول لأتالانتا من ركلة جزاء

ق24 زاباتا يتحصل على ركلة جزاء لأتالانتا

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي إنتر أتالانتا
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