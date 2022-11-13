مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (1)-(1) إنتر.. جووووووول التعادل
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:27
كتب : FilGoal
يحل إنتر ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.
ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس والسادس برصيد 27 نقطة لكل منهما.
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ق36 جوووووووول التعادل عن طريق دجيكو
ق25 جوووووووول أديمولا لوكمان يسجل الأول لأتالانتا من ركلة جزاء
ق24 زاباتا يتحصل على ركلة جزاء لأتالانتا
انطلاق المباراة
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