انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(3) إنتر.. نهاية المباراة

كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي

قبل توقف كأس العالم.. إنتر يقلب الطاولة على أتالانتا وإصابة دومفريس

تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي

دورتموند: سنحدد مستقبل بيلينجهام عقب كأس العالم

تشكيل إنتر - دومفريز ولاوتارو أساسيان أمام أتالانتا.. وكوريا على مقاعد البدلاء

مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد

وكيله: الجزيري لا يفكر في الرحيل عن الزمالك

فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون