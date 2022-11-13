انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(3) إنتر.. نهاية المباراة

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر ميلان امام فيكتوريا بلزن

يحل إنتر ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

ويتقاسم الفريقان المركزين الخامس والسادس برصيد 27 نقطة لكل منهما.

-------------

نهاية المباراة

ق77 جوووووول بالومينو يقلص الفارق

ق62 جوووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل الثالث

ق56 جوووووووول دجيكو يتقدم لإنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووووول التعادل عن طريق دجيكو

ق25 جوووووووول أديمولا لوكمان يسجل الأول لأتالانتا من ركلة جزاء

ق24 زاباتا يتحصل على ركلة جزاء لأتالانتا

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي إنتر أتالانتا
نرشح لكم
كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي قبل توقف كأس العالم.. إنتر يقلب الطاولة على أتالانتا وإصابة دومفريس تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي دورتموند: سنحدد مستقبل بيلينجهام عقب كأس العالم تشكيل إنتر - دومفريز ولاوتارو أساسيان أمام أتالانتا.. وكوريا على مقاعد البدلاء مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد وكيله: الجزيري لا يفكر في الرحيل عن الزمالك فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون
أخر الأخبار
قبل أسبوع من الانطلاق.. غانا تفقد حارسها في كأس العالم 21 دقيقة | قطر 2022
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1994 جيدا؟ 35 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي 41 دقيقة | قطر 2022
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) أجاكسيو 56 دقيقة | المحترفون
كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا ساعة | كرة يد
قبل توقف كأس العالم.. إنتر يقلب الطاولة على أتالانتا وإصابة دومفريس ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ملياردير هندي يرغب في شراء ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف