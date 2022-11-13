مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الدوريات العالمية قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ويشهد اليوم 13 من نوفمبر 2022 ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي.

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الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة بإقامة مباراتين مساء اليوم.

ويستضيف برايتون فريق أستون فيلا في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

تختتم منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة بست مباريات بينهم ثلاثة لقاءات مرتقبة.

يحل إنتر ضيفا على أتالانتا في الواحدة والنصف ظهرا، بينما يستضيف روما فريق تورينو في الرابعة عصرا.

ويستضيف ميلان فريق فيورنتينا في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يستضيف يوفنتوس فريق لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع كافة مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت فريق مصطفى محمد المهاجم المصري فريق أجاكسيو في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف باريس سان جيرمان فريق أوكسير في الثانية عصرا قبل انطلاق نجومه إلى منافسات كأس العالم.

كرة يد

تلعب سيدات منتخب مصر أمام المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الثانية عصرا وتذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

كرة نسائية

يلعب فريق الجيش الملكي أمام صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

الدوري الإيطالي منتخب سيدات اليد موعد المباريات
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