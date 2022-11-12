مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي أمام نيلسون سيميدو - أرسنال ضد ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة من جونالزو جيديش يخرجها ساليبا لركنية

ق40: عرضية من بن وايت وجيسوس يسدد بجوار القائم

ق35: تمريرة رائعة من ساكا إلى جيسوس، المهاجم البرازيلي يسدد في العارضة

ق23: عرضية من فابييو فييرا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق15: تغيير اضطراري بسبب الإصابة، خروج تشاكا ودخول فابيو فييرا

ق12: عرضية من ساكا تصطدم بالمدافع ويخرجها سا قبل أن تسكن الشباك

ق6: هدف ملغي لأرسنال من جابريل جيسوس بداعي التسلل

بداية المباراة

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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