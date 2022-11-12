مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: تسديدة من جونالزو جيديش يخرجها ساليبا لركنية
ق40: عرضية من بن وايت وجيسوس يسدد بجوار القائم
ق35: تمريرة رائعة من ساكا إلى جيسوس، المهاجم البرازيلي يسدد في العارضة
ق23: عرضية من فابييو فييرا ورأسية من جيسوس بجوار القائم
ق15: تغيير اضطراري بسبب الإصابة، خروج تشاكا ودخول فابيو فييرا
ق12: عرضية من ساكا تصطدم بالمدافع ويخرجها سا قبل أن تسكن الشباك
ق6: هدف ملغي لأرسنال من جابريل جيسوس بداعي التسلل
بداية المباراة
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