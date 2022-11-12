انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) - (0) تشيلسي
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي.
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ق 85 جاكوب ميرفي بدلا من جو ويلوك
ق 75 كالوم ويلسون بدلا من كريس وود
ق 73 حكيم زياش ومارك كوكوريا وكاي هافيرتز بدلا من ميسون ماونت ولويس هال وأرماندو برويا
ق 67 جوووووووووول جو ويلوك يتلقى الكرة من ألميرون ويطلق صاروخا في شباك ميندي.. 1-0
ق 65 كونور جالاجر يسدد ببراعة ولكن نيك بوب يتألق في الإبعاد
ق 61 كوليبالي يعود.. زال الخطر على السنغال في كأس العالم
ق 59 سقوط كاليدو كوليبالي مصابا
ق 51 شون لونجستاف يسدد والحارس ميندي يتصدى، فيعاود التسديد ولكن تمر فوق العارضة
ق 46 خروج سيزار أزبيليكويتا ونزول كريستيان بوليسيتش
نهاية الشوط الأول
ق 45+2 لمسة يد على شالوباه داخل المنطقة ولكن الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء باعتبار اللمسة على يد ثابتة
ق 39 جو ويلوك يسدد على حدود المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 29 أرماندو برويا يسدد ولكن نيك بوب يتصدى
ق 16 ميجيل ألميرون يسدد من متابعة ولكن تحلق فوق العارضة
ق 7 تبديل اضطراري أول بخروج روبن لوفتس تشيك ونزول تياجو سيلفا
بداية المباراة