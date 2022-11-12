استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف أمام بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب أنفيلد.

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ق42: جوووووووووووول ثالث من نونيز بعد عرضية من روبيرتسون

ق31: عرضية من روبيرتسون وتسديدة أرضية من صلاح تصطدم بكاليتا كار وتصل سهلة إلى بازونو

ق29: تمريرة بالكعب من نونيز إلى فيرمينو وبازونو يتألق

ق 22 جووووول داروين نونيز يجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة رائعة من هارفي إليوت

ق 15 عرضية من اليسار تصل إلى صلاح الذي يسدد أمام المرمى ولكن الحارس يتصدى

ق 9 جووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز بعد تمريرة من جيمس وارد براوز

ق5. جووووول لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو برأسية رائعة مستغلا عرضية من روبيرتسون.

بداية المباراة

ليفربول ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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