استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة تقام على ملعب أنفيلد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ق42: جوووووووووووول ثالث من نونيز بعد عرضية من روبيرتسون
ق31: عرضية من روبيرتسون وتسديدة أرضية من صلاح تصطدم بكاليتا كار وتصل سهلة إلى بازونو
ق29: تمريرة بالكعب من نونيز إلى فيرمينو وبازونو يتألق
ق 22 جووووول داروين نونيز يجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة رائعة من هارفي إليوت
ق 15 عرضية من اليسار تصل إلى صلاح الذي يسدد أمام المرمى ولكن الحارس يتصدى
ق 9 جووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز بعد تمريرة من جيمس وارد براوز
ق5. جووووول لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو برأسية رائعة مستغلا عرضية من روبيرتسون.
بداية المباراة