مباشر الدوري الألماني – هوفنهايم (0) - (0) فولفسبورج.. مرموش يخرج مستبدلا
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي هوفنهايم وفولفسبورج التي تقام في الجولة 15 من الدوري الألماني في ملعب واين ريكار آرينا.
ويتواجد عمر مرموش ففي التشكيل الأساسي لفولفسبورج.
وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا.
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ق30: مرور نصف ساعة والتعادل السلبي مازال متمرا.
ق12: مرموش يبدو أنه تعرض لكدمة قوية في ظهره ولا يستطيع السير بشكل جيد وخج مستبدلا.
ق10: مرموش يترك المباراة بسبب الإصابة ويخرج مستبدلا لمعاناته من الإصابة قبل أن يعود للملعب مجددا.
ق7: توقف اللعب لإصابة مرموش وتلقيه العلاج.
انطلاق المباراة.
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