انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(2) برينتفورد.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق مانشستر سيتي وبرينتفورد التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق97. جوووووووول قاااتل لبرينتفورد بعد هجمة مرتدة مثالية انتهت بتمريرة جوش داسيلفا ليضعها توني في الشباك.

ق90. انطلاقة رائعة من توني ولكن إيدرسون يمنعه من تسجيل هدفا قاتلا.

ق71. عرضية أمام المرمى كانت في الطريق لإفان توني ليسجل ولكن لابورت يظهر ويبعد الكرة من أمامه في اللحظات الأخيرة.

ق66. عمل جماعي رائع بين جوندوجان وهالاند ينهيها الأول بطريقة غريبة فوق المرمى.

ق53. توقف اللعب بسبب إصابة إيمريك لابورت في الرأس.

نهاية الشوط الأول

ق46. جووووووول التعااادل لمانشستر سيتي عن طريق فودين بتسديدة صاروخية.

ق40. تسديدة من فودين ولكن رايا يتألق.

ق26. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد ولكن الحكم يشير إلى أن اللمسة كانت من خارج منطقة الجزاء.

ق15. جووووووول أول لبرينتفورد برأسية من إفان توني.

ق6. إيدرسون يتألق مع ويتصدى لتسديدة من توني من داخل منطقة الجزاء.

ق3. انفراد ضائع من فرانك أونييكا لاعب برينتفورد بعد تمريرة من إفان توني ولكن إيدرسون يتصدى بامتياز.

بداية المباراة