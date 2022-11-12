خبر في الجول - الزمالك يؤجل حسم مصير المثلوثي

آجل الزمالك حسم مصير مدافعه حمزة المثلوثي لنهاية الموسم حسبما علم FilGoal.com.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

ولن يرحل المدافع التونسي عن صفوف الأبيض في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد الدولي التونسي البالغ 30 عاما بنهاية الموسم الجاري، أي يحق له التوقيع والتفاوض مع أي نادٍ آخر بدءا من يناير المقبل.

وانضم المثلوثي قادما في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي.

وخاض المثلوثي الموسم الجاري 6 مباريات بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

وظهر المثلوثي في 65 مباراة بقميص الأبيض منذ انضمامه وصنع خلالها 3 أهداف.

وحقق مع الفريق لقبي للدوري المصري موسمين متتاليين، ولقب كأس مصر.

ولم ينضم المثلوثي للقائمة الأولية لمعسكر منتخب تونس الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.