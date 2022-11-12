هل ماني سيشارك في كأس العالم؟ سيسيه يجيب

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بتتويج السنغال بكأس أمم إفريقيا

أوضح أليو سيسه المدير الفني لـ السنغال قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

وحضر ماني في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقة على الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وقال أليو سيسه بخصوص ذلك في المؤتمر الصحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

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وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.

لكن مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن ماني يستطيع اللحاق بالمباراة الثالثة في دور المجموعات.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ساديو ماني السنغال كأس العالم بايرن ميونيخ
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