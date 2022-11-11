الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون

تعادل ألانيا سبور مع ضيفه أضنة ديمير سبور بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري التركي.

وشارك أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

وشهدت المباراة طرد المغربي يونس بلهندة مهاجم أضنة ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 44.

النتيجة تركت أضنة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ألانيا المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

على الناحية الأخرى تعادل طرابزون سبور مع مضيفه أنقرة جوتشو بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة غياب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

سجل إينيس باردي هدف طرابزون في الدقيقة 70، فيما تعادل تولجا تشيجيرتشي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

النقطة تركت طرابزون سبور في المركز السادس برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر فنربخشة الذي يلعب غدا ضد جيرسن سبور.

فيما يحتل أنقرة جوتشو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.