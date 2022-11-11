الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تعادل ألانيا سبور مع ضيفه أضنة ديمير سبور بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري التركي.

وشارك أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

وشهدت المباراة طرد المغربي يونس بلهندة مهاجم أضنة ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 44.

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النتيجة تركت أضنة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ألانيا المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

على الناحية الأخرى تعادل طرابزون سبور مع مضيفه أنقرة جوتشو بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة غياب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

سجل إينيس باردي هدف طرابزون في الدقيقة 70، فيما تعادل تولجا تشيجيرتشي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

النقطة تركت طرابزون سبور في المركز السادس برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر فنربخشة الذي يلعب غدا ضد جيرسن سبور.

فيما يحتل أنقرة جوتشو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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