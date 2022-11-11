متفوقا على جوراديولا وأرتيتا.. إيدي هاو مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

اختير إيدي هاو المدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر بعد مستواه المميز مع نيوكاسل يونايتد.

وحصل هاو على الجائزة، متفوقا على ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

مدرب نيوكاسل فاز بالجائزة بعد أن قاد فريقه إلى المربع الذهبي بأكبر عدد من النقاط والأهداف في شهر أكتوبر، إذ سجل 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

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ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

المرة الخامسة

وتأتي جائزة أفضل مدير فني لهذا الشهر للمدرب البالغ من العمر 44 عاما بعد 4 مرات سابقة.

وحصد هاو الجائزة في مارس 2017 ويناير 2018 وأكتوبر 2018 مع بورنموث وفبراير 2022 مع نيوكاسل.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي إيدي هاو
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