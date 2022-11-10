استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (0) قادش.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد وسيلتيك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وقادش ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 41 الحكم يتأكد عبر تقنية الفيديو.. الهدف يحتسب

ق 40 جووووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس بعد عرضية من توني كروس

ق 25 تشواميني يحاول مرة أخرى على حدود المنطقة ولكن تمر الكرة فوق العارضة

ق 11 أليكس فيرنانديز يطلق الرد من جانب قادش بتسديدة علت العارضة

ق 9 لوكا مودريتش يتلقى التمريرة ويسدد ولكن تمر فوق العارضة

ق 5 فينيسيوس جونيور يحاول بتسديدة تصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما بسهولة

ق 2 أوريليان تشواميني يسدد من بعيد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة

بداية المباراة

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