مباشر كأس الرابطة – مانشستر يونايتد (2) - (2) أستون فيلا.. راشفورد جووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد لحساب دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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ق67: جووووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق64: راشفورد يهدر هدفا محققا بعدما ضرب مصيدة التسلل وسدد الكرة خارج الملعب.

ق61: جوووووووول دالوت يسجل في مرماه بالخطأ بعد رأسية ليون بايلي.

ق49: جوووووووووووووول مارسيال يدرك التعادل سريعا جدا ليونايتد بعد طولية من دالوت وعرضية من برونو.

ق48: جوووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بعد مرتدة سريعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق19: هدف غير محتسب لبرونو بداعي التسلل على راشفورد قبل تمرير الكرة.

ق12: غياب الفرصالخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.