مباشر كأس الرابطة – مانشستر يونايتد (2) - (2) أستون فيلا.. راشفورد جووووووول

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد لحساب دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق67: جووووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق64: راشفورد يهدر هدفا محققا بعدما ضرب مصيدة التسلل وسدد الكرة خارج الملعب.

ق61: جوووووووول دالوت يسجل في مرماه بالخطأ بعد رأسية ليون بايلي.

ق49: جوووووووووووووول مارسيال يدرك التعادل سريعا جدا ليونايتد بعد طولية من دالوت وعرضية من برونو.

ق48: جوووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بعد مرتدة سريعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق19: هدف غير محتسب لبرونو بداعي التسلل على راشفورد قبل تمرير الكرة.

ق12: غياب الفرصالخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية
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