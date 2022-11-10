تشكيل ريال مدريد - عودة توني كروس أمام قادش

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

يعود الألماني توني كروس لقيادة خط وسط ريال مدريد في لقاء قادش بالجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويغيب كريم بنزيمة وأنطونيو روديجير عن قائمة الملكي بسبب الإصابة.

ويبدأ لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن عوضا عن داني كاربخال.

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وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز

الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو - فيدي فالفيردي

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ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – لويز لوبيز – داني كاربخال – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – إدوارد كامافينجا – ألفارو أودريزولا – داني سيبايوس – ماريانو دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يحتل قادش للمركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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