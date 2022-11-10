مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) (0) يوفنتوس.. التهديد الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي والتي تقام على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 25 نقطة، وإذا فاز يمكنه إنهاء الجولة في المركز الرابع دون النظر لنتائج الغير، أو الثالث إن خسر لاتسيو مباراته أمام مونزا.

بينما يتذيل فيرونا جدول الترتيب بـ 5 نقاط، ويمكنه التقدم للمركز الثامن عشر إن حقق الفوز.

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ق 3: تسديدة قوية من إبراهيما سليمانا تمر بجوار القائم الأيسر لماتيا بيرين.

بداية اللقاء