مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) (0) يوفنتوس.. التهديد الأول

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس - مويس كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي والتي تقام على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 25 نقطة، وإذا فاز يمكنه إنهاء الجولة في المركز الرابع دون النظر لنتائج الغير، أو الثالث إن خسر لاتسيو مباراته أمام مونزا.

بينما يتذيل فيرونا جدول الترتيب بـ 5 نقاط، ويمكنه التقدم للمركز الثامن عشر إن حقق الفوز.

أخبار متعلقة:
ميلان يجدد عقد مدافعه تشكيل يوفنتوس - كين يرافق ميليك نحو فرصة المربع الذهبي أمام فيرونا ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام فيديو في الجول – اشتباكات وكوارث وتدخل رئاسي.. قصة فضيحة فرنسا في 2010

--

ق 3: تسديدة قوية من إبراهيما سليمانا تمر بجوار القائم الأيسر لماتيا بيرين.

بداية اللقاء

يوفنتوس فيرونا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ميلان يجدد عقد مدافعه تشكيل يوفنتوس - كين يرافق ميليك نحو فرصة المربع الذهبي أمام فيرونا فيديو في الجول – اشتباكات وكوارث وتدخل رئاسي.. قصة فضيحة فرنسا في 2010 ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام فاطمة سامورا: سنستعين بأطباء سحرة ليتواجد ماني في كأس العالم قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا كأس العالم - باولو روسي.. السجين المزعوم الذي حرر إيطاليا بأكملها قائمة إنجلترا - بيلينجهام فقط من خارج البريمييرليج.. واستبعاد توني وتوموري من كأس العالم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) (0) يوفنتوس.. التهديد الأول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان يجدد عقد مدافعه 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - كين يرافق ميليك نحو فرصة المربع الذهبي أمام فيرونا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيديو في الجول – اشتباكات وكوارث وتدخل رئاسي.. قصة فضيحة فرنسا في 2010 53 دقيقة | قطر 2022
ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام 54 دقيقة | قطر 2022
فاطمة سامورا: سنستعين بأطباء سحرة ليتواجد ماني في كأس العالم ساعة | قطر 2022
قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا ساعة | قطر 2022
تريزيجيه ينتظم في معسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد