مصر تستضيف بطولة السلسلة الدولية لـ الجولف لأول مرة وبمجموع جوائز 1.5 مليون دولار

تستضيف مصر منافسات "الجولة الآسيوية" لرياضة الجولف في القاهرة للمرة الأولى -بطولة السلسلة الدولية- في نادي الجولف في مدينتي.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 20 لاعبا من 9 دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرّح تشو مين ثانت رئيس الجولة الآسيوية خلال المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن يكون ظهورنا الأول في مصر مع هذه البطولة الرائدة، وهي دولةٌ تتمتع بإمكانات جولف غنية".

من جانبه، قال محمد عطالله، عضو الاتحاد المصري للجولف: "بطولة السلسلة الدولية دليلٌ واضحٌ على حجم التطور والطفرة التي يشهدها الجولف في مصر والمنطقة بأسرها – إنها تُظهر حقًا القوة والعمق اللذين يتمتع بهما الجولف هنا. لدينا إمكانياتٌ مذهلة، كما أنها تجربة رائعة للاعبين العرب المشاركين، والذين يمثلون تسعة دول مختلفة".

وستشهد البطولة مشاركة لاعبين من جميع أنحاء المنطقة من تسع دول عربية مختلفة، بجانب النجوم العالميين على غرار سكوت فنسنت بطل وسام الاستحقاق، وسيهوان كيم وفاتشارا خونغواتماي على مدى أسابيع متتالية في بطولتيّ السلسلة الدولية في المغرب ومصر على التوالي.

يُشار إلى أن بطولة «السلسلة الدولية في مصر» تُقام في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، في نادي مدينتي للجولف، في القاهرة، على أن يكون الدخول مجانيا لمزيد من التفاصيل https://asiantour.com.