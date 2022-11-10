استقالة جماعية في الإفريقي التونسي بعد وداع الكونفدرالية

أعلن مجلس إدارة نادي الإفريقي التونسي بالكامل استقالته من مهامه عقب وداع الفريق للبطولة الكونفدرالية.

وفشل الإفريقي في التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية عقب الخسارة من يانج أفريكانز التنزاني 1-0 في مجموع المباراتين.

وقال الإفريقي في بيان: "قرر رئيس و أعضاء الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي، تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة لآمالنا جميعا برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، وفي إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي، الإعلان عن تقديمهم لإستقالة جماعية، مع إلتزامهم بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي وعلى مصالحه الإدارية والمالية والقانونية والرياضية وعلى وحدة الصَف".

"هذا و سيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي المنطبق للنادي الإفريقي ".