البدري: اليوم انتهت مرحلة.. ولم أكن أرحل عن وفاق سطيف لولا نقص الإمكانيات

شدد حسام البدري المدير الفني لـ وفاق سطيف على أنه لم يكن ليرحل عن قيادة الفريق حال توفر الإمكانيات.

وفاز وفاق سطيف على نظيره بارادو بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الجزائري في الظهور الأخير لـ حسام البدري على رأس الفريق.

وقال البدري عقب المباراة: "اليوم كان نهاية مرحلة، هدفي عندما تسلمت قيادة وفاق سطيف هو بناء مشروع، وقد أتممت مهمتي وأصبح هناك فريق قادر على المنافسة في الدوري".

وأضاف "أريد الجميع تقبل اعتذراي عن عدم استكمال المشوار، كنت واضحا ونقص الإمكانيات هي من أجبرتي على اتخاذ القرار".

وتابع "وبالطبع إذا كان هناك إمكانيات في الفريق كنت سأستمر في القيادة، منذ فترة كنت أطالب بأشياء لكن كان هناك مماطلة".

ويحتل وفاق سطيف بعد هذا الفوز المركز الثالث برصيد 18 نقطة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني وله مباراتين أقل.

فيما يتصدر النادي الرياضي القسنطيني الترتيب بـ23 نقطة من 10 مباريات خاضها.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.