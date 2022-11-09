مباشر الكونفدرالية – بيراميدز (1) - (0) نيجليك.. الشوط الثاني

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز ونيجيليك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ونيجليك النيجري في إياب دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق44: العارضة تحرم رمضان صبحي من هدف محقق بعد تسديدة قوية.

ق37: هدف جديد غير محتسب لبيراميدز من رمضان صبحي بداعي التسلل.

ق33: مصطفى فتحي يهدر هدفا سهلا للغاية بعدما سدد الكرة في جسد المدافع رغم خلو المرمى من حارسه.

ق24: جووووووول وليد الكارتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز برأسية.

ق17: رأسية من علي جبر تسكن الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق16: تسديدة قوية من عبد الله السعيد مرت بجوار المرمى بقليل.

ق10: رمضان صبحي يتوغل من اليسار ولكن تمريرته شتتها الدفاع النيجري سريعا.

ق7: رأسية من علي جبر مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

بيراميدز نيجليك الكونفدرالية
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