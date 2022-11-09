مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (0)-(1) بريميرو أجوستو.. التعادل يضيع من ناصر ماهر

في مباراة البدري الأخيرة.. وفاق سطيف يفوز على بارادو بالدوري الجزائري

انتهاء الخلاف بين ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي.. وترحيب من الثنائي

مدرب جنوب إفريقيا: على تاو أن يغادر الأهلي في هذه الحالة