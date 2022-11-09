مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (0)-(1) بريميرو أجوستو.. التعادل يضيع من ناصر ماهر
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بريميرو أجوستو في إياب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــ
ق 52: التعادل يضيع من ناصر ماهر
ق 50: تسديدة قوية من مهند لاشين يبعدها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بريميرو دي أجوستو
ق 44: هدف أول يسجله داجو تشيبامبا
ق 20: سيطرة ومحاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم
انطلاق المباراة
نرشح لكم
في مباراة البدري الأخيرة.. وفاق سطيف يفوز على بارادو بالدوري الجزائري مران الزمالك - عبد الغني يستكمل العلاج وبرنامج خاص لـ شلبي تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان أساسيان أمام بطل النيجر انتهاء الخلاف بين ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي.. وترحيب من الثنائي ثلاثي الزمالك المحترف يغادر القاهرة تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام بريميرو دي أجوستو في الكونفدرالية مدرب جنوب إفريقيا: على تاو أن يغادر الأهلي في هذه الحالة أشرف صبحي: عوائد مصر من الاستثمار الرياضي بلغت 7 مليارات دولار