مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (0)-(1) بريميرو أجوستو.. التعادل يضيع من ناصر ماهر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بريميرو أجوستو في إياب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 52: التعادل يضيع من ناصر ماهر

ق 50: تسديدة قوية من مهند لاشين يبعدها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بريميرو دي أجوستو

ق 44: هدف أول يسجله داجو تشيبامبا

ق 20: سيطرة ومحاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم

انطلاق المباراة

فيوتشر الكونفدرالية
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