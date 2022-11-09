انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(1) بريميرو أجوستو.. فيوتشر يتأهل بركلات الترجيح
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بريميرو أجوستو في إياب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 3-2
سعد سمير يسجل الخامسة الحاسمة
جنش يتصدى للركلة الخامسة
غنام محمد يهدر الرابعة
بريميرو يسجل الرابعة
مروان محسن يسجل الثالثة
جنش يتصدى للركلة الثالثة
عمر كمال يسجل الركلة الثانية
جنش يتصدى الركلة الثانية
محمود مرعي يهدر الركلة الأولى لفيوتشر
بريميرو دي أجوستو يسجل الركلة الأولى
نهاية المباراة بالتعادل والذهاب إلى ركلات الترجيح
ق 92: جوووووول عمر كمال والتعادل
ق 87: طرد ميلونو دالا لاعب الفريق الأنجولي
ق 75: ضغط قوي من فيوتشر
ق 52: التعادل يضيع من ناصر ماهر
ق 50: تسديدة قوية من مهند لاشين يبعدها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بريميرو دي أجوستو
ق 44: هدف أول يسجله داجو تشيبامبا
ق 20: سيطرة ومحاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم
انطلاق المباراة