للمرة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يحصد الحذاء الذهبي لموسم 2021-22

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا موسم 2021-2022.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد خلالها البولندي الجائزة، بعد موسم 2020-21 وكلاهما مع البافاري الألماني.

وتفوق ليفا في الصدارة بفضل تسجيل 35 هدفا منحته 70 نقطة متفوقا على أقرانه.

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وحل خلف البولندي، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 28 هدفا.

ثم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد برصيد 27 هدفا.

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وقال ليفاندوفسكي بعد تسلم الجائزة: "أنا سعيد للغاية في برشلونة، أنا متأكد أنني سأكون أفضل العام المقبل، برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، بالنسبة لي هذه جائزة مهمة".

وأضاف "توديع دوري الأبطال؟ نرتكب بعض الأخطاء والأمر منطقي، هذا الفريق يحتاج النضج، أنا مقتنع أن شباب برشلونة سيذهبون لكأس العالم مع خبرة إيجابية، في الدوري تسير الأمور بشكل جيد، في النهاية لابد من بعض الصبر".

وعن كأس العالم أجاب: "إنها كأس عالم غير معتادة في منتصف الموسم، لكن أعتقد أن هناك العديد من المرشحين في أوروبا وأمريكا، مثل البرازيل وحتى الأرجنتين من مجموعتنا. لكن في النهاية عليك أيضا أن تحظى ببعض الحظ وأن يكون زملائك في الفريق في حالة جيدة في الوقت المناسب".

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 6 مرات يليه كريستيانو رونالدو برصيد 4 ألقاب.

وتساوى ليفا مع إيزبيو وجيرد مولر ودودو جريتشيو وفيرناندو جوميش وإيلي ماكويست وماريو جارديل وتيري هنري ودييجول فورلان ولويس سواريز برصيد جائزتين.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده من التتويج بالجائزة إلى 4 بواقع 2 لجيرد مولر و2 لـ ليفا.

وانضم ليفا (34 عاما) لصفوف برشلونة الموسم الحالي وسجل 18 هدفا في 19 مباراة بجميع المسابقات.

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