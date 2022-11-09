بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا

تمسك برشلونة بصدارة الدوري الإسباني قبل التوقف من أجل كأس العالم بفوز قاتل على أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

ولعب برشلونة منقوصا بـ 10 لاعبين منذ طرد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني.

وطرد خيل مانزانو حكم اللقاء ليفاندوفسكي في الشوط الأول كما أشهر البطاقة الحمراء لجيرار بيكيه في مباراته الأخيرة بين شوطي اللقاء وهو على مقاعد البدلاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مؤقتا مع ريال مدريد إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الملكي فريق قادش في نفس الجولة.

بداية مباغتة

بدأ اللقاء ببداية مباغتة من أوساسونا أصحاب الأرض بحثا عن الهدف الأول المبكر.

وكاد جون مونكايولا لاعب أوساسونا أن يسجل مبكرا في الدقيقة الخامسة بخطأ فادح من سيرجيو بوسكيتس ولكن صحح خطأه بركلة ركنية.

واستغل دافيد جارسيا عرضية زميله روبن جارسيا من ركلة ركنية وحولها برأسية داخل الشباك في الدقيقة السادسة.

واعترض لاعبو برشلونة على مانزانو حكم اللقاء بداعي وجود خطأ على لاعب أوساسونا ولكن احتسب الحكم هدف أوساسونا.

صدمة

حاول برشلونة إدراك التعادل بهجمات متتالية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أيتور فيرنانديز.

وباغت بالدي ظهير برشلونة في الدقيقة 23 دفاعات أوساسونا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

وخلال محاولات برشلونة لإدراك التعادل تعرض الفرؤيق لصدمة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه روبرت ليفاندوفسكي.

وأشهر مانزانو البطاقة الحمراء في وجه ليفاندوفسكي بعد بطاقة صفراء ثانية للاعب في كرة مشتركة مع مدافع أوساسونا.

هدف غير محتسب

وكثف برشلونة من محاولات من أجل إدراك التعادل رغم النقص العددي.

وسجل فيران توريس هدفا من عرضية أرضية لخوردي ألبا في الدقيقة 45 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفشل برشلونة في تسجيل هدفا حتى نهاية الشوط الأول.

طرد وهدف

تعرض جيرارد بيكيه للطرد المباشر على مقاعد البدلاء ودون مشاركته في مباراته الأخيرة مع برشلونة بسبب الاعتراض على قرارات حكم اللقاء.

وبدأ اللقاء بهجوم قوي من برشلونة بحثا عن التعادل رغم النقص العددي.

ونجح بيدري في تسجيل التعادل مبكرا في الدقيقة 48 مستغلا تشتيت خاطيء من دفاعات أوساسونا لعرضية ألبا الأرضية وسددها رائعة داخل الشباك.

وكثف أوساسونا محاولاته بعد هدف التعادل بحثا عن التقدم.

محاولات هنا وأخرى هناك

استمرت محاولات أوساسونا بحثا عن التقدم مع محاولات أخرى من برشلونة.

وأنقذ تير شتيجن هدفا محققا من تسديدة جون مونكايولا من خارج منطقة الجزاء ويحولها إلى ركنية في الدقيقة 69.

وفي هجمة مرتدة كاد عثمان ديمبيلي أن يسجل هدفا من تسديدة قوية في الدقيقة 74 ولكن أعلى العارضة.

تبديلات هجومية وهدف قاتل

دفع تشافي بالثنائي الهجومي أنسو فاتي ورافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي وأندرياس كريستينسن في الدقيقة 78 من أجل خطف نقاط المباراة.

وحول رافينيا عرضية فرينكي دي يونج الرائعة في الدقيقة 85 برأسية رائعة أعلى فيرنانديز حارس مرمى أوساسونا.

وأنقذ جافي هدفا محققا لأوساسونا في الدقيقة 91 بعد أن اصطدمت به تسديدة قوية ولكن ارتطمت بعدها بمهاجم أوساسونا وتحولت إلى ركلة مرمى.

وحافظ برشلونة على تقدمه ونجح في خطف نقاط المباراة وحافظ على الصدارة قبل انطلاق كأس العالم.

مانزانو

يشتهر مانزانو حكم اللقاء بإشهار البطاقات الحمراء في وجه اللاعبين.

وسبق لمانزانو طرد ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق وهي البطاقة الحمراء الوحيدة التي تعرض لها في إسبانيا.

وتأتي قائمة ضحايا مانزانو والبطاقات الحمراء كالآتي:

- داني ألفيش

- جاريث بيل

- نيمار

- بيكيه

- فاران

- كاسيميرو

- نبيل فقير

- راؤول جارسيا

- دييجو كوستا

- جواو فيليكس

- ليفاندوفسكي

- لويس سواريز

- ليونيل ميسي