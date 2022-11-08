مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(0) برشلونة.. تسديدة بعيدة من بالدي
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 22:21
كتب : FilGoal
يستضيف أوساسونا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بينما أوساسونا في المركز السادس 23 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق23 تسديدة من بالدي ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى
ق6 جووووول دافيد جارسيا يسجل الهدف الأول لأوساسونا
ق5 خطأ من بوسكيتس ولكن يصحح خطأه بركلة ركنية
انطلاق المباراة
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