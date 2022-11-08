انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

طرد ليفاندوفسكي - برشلونة ضد أوساسونا

يستضيف أوساسونا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بينما أوساسونا في المركز السادس 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

================

نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 مشاركة شادي رياض بدلا من بيدري

ق85 جووووووووول رافينيا

ق78 نزول أنسو فاتي ورافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي وكريستينسن

ق74 تسديدة من عثمان ديمبيلي أعلى العارضة

ق69 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا

ق64 محاولات من أصحاب الأرض للتقدم

ق48 جووووووووووول بيدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب لفيران توريس بسبب التسلل

ق30 طرد ليفاندوفسكي

ق23 تسديدة من بالدي ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى

ق6 جووووول دافيد جارسيا يسجل الهدف الأول لأوساسونا

ق5 خطأ من بوسكيتس ولكن يصحح خطأه بركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة أوساسونا
نرشح لكم
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا في آخر مباراة له مع برشلونة.. طرد بيكيه تشكيل برشلونة - بيكيه على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا.. وكريستينسن أساسي أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم لوكاس فاسكيز: الوضع معقد للغاية.. وكارفخال أخبرنا بأن ضربة الجزاء غير صحيحة دراما الحكم والفيديو.. رايو فايكانو يسقط ريال مدريد ويترك برشلونة على الصدارة انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3) - (2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - أسينسيو أساسي أمام رايو فايكانو.. وفالفيردي يعود إلى مركزه
أخر الأخبار
منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم 10 دقيقة | قطر 2022
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي 18 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال 46 دقيقة | الكرة المصرية
سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح