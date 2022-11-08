انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

طرد ليفاندوفسكي - برشلونة ضد أوساسونا

يستضيف أوساسونا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بينما أوساسونا في المركز السادس 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

================

نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 مشاركة شادي رياض بدلا من بيدري

ق85 جووووووووول رافينيا

ق78 نزول أنسو فاتي ورافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي وكريستينسن

ق74 تسديدة من عثمان ديمبيلي أعلى العارضة

ق69 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا

ق64 محاولات من أصحاب الأرض للتقدم

ق48 جووووووووووول بيدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب لفيران توريس بسبب التسلل

ق30 طرد ليفاندوفسكي

ق23 تسديدة من بالدي ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى

ق6 جووووول دافيد جارسيا يسجل الهدف الأول لأوساسونا

ق5 خطأ من بوسكيتس ولكن يصحح خطأه بركلة ركنية

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
نرشح لكم
العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (1) خيتافي تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي لأول مرة.. وخوسيلو مع رودريجو في الهجوم من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا باع 50% من بطاقته.. الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس تخلص منه في اللحظة الأخيرة.. برشلونة يعير إريك جارسيا إلى جيرونا عاد حيث بدأ ومعه تاريخ بطولات.. أودريوزولا إلى ريال سوسيداد مجددا
أخر الأخبار
كاف يكشف قيمة جوائز الدوري الإفريقي وعدد أندية النسخة التالية 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد جميع مباريات الدوري الإفريقي.. الأهلي في الافتتاح 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
"لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جن جنون الكوري.. سون يسجل هاتريك ويتخطى رونالدو ودروجبا في الدوري الإنجليزي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول