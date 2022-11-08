انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

يستضيف أوساسونا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بينما أوساسونا في المركز السادس 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 مشاركة شادي رياض بدلا من بيدري

ق85 جووووووووول رافينيا

ق78 نزول أنسو فاتي ورافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي وكريستينسن

ق74 تسديدة من عثمان ديمبيلي أعلى العارضة

ق69 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا

ق64 محاولات من أصحاب الأرض للتقدم

ق48 جووووووووووول بيدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب لفيران توريس بسبب التسلل

ق30 طرد ليفاندوفسكي

ق23 تسديدة من بالدي ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى

ق6 جووووول دافيد جارسيا يسجل الهدف الأول لأوساسونا

ق5 خطأ من بوسكيتس ولكن يصحح خطأه بركلة ركنية

انطلاق المباراة