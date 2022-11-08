استراحة الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

طرد ليفاندوفسكي - برشلونة ضد أوساسونا

يستضيف أوساسونا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بينما أوساسونا في المركز السادس 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب لفيران توريس بسبب التسلل

ق30 طرد ليفاندوفسكي

ق23 تسديدة من بالدي ولكن بعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى

ق6 جووووول دافيد جارسيا يسجل الهدف الأول لأوساسونا

ق5 خطأ من بوسكيتس ولكن يصحح خطأه بركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة أوساسونا
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