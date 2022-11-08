مباشر الدوري الإيطالي - كريمونيسي (0) (0) ميلان.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريمونيسي وميلان في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط والفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة على الطائر من ميسياس يتصدى لها الحارس من جديد

ق 36: رأسية قوية من ماليك تشاو يتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 26: بينية رائعة من ريبيتش إلى أوريجي الذي انفرد وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس بقدمه.

ق 23: عرضية من ميسياس إلى براهيم دياز الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

بداية اللقاء