مباشر في الدوري الألماني - فولفسبورج (1) - (0) بروسيا دورتموند.. انطلاقة رائعة من مرموش

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يلعب فولفسبورج ضد بروسيا دورتموند في مباراة ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش الجناج الدولي المصري في التشكيل الأساسي لـ فولفسبورج في مواجهة دورتموند.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولفسبورج ودورتموند.

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ق30 فرصة خطيرة لـ فولفسبورج يتصدى لها دفاع دورتموند في اللحظات الأخيرة

ق23 انطلاقة رائعة من مرموش نحو مرمى دورتموند وتسديدة قوية ينقذها حارس دورتموند

ق18 فرصة جديدة لبروسيا دورتموند ياصدى لها حارس فولفسبورج

ق15 عرضية خطيرة من بروسيا دورتموند يبعدها دفاع فولفسبورج

ق5 ميكي فان دي فين يسجل الهدف الأول لـ فولفسبورج برأسية متقنة بعد ركلة ركنية

ق3 حارس مرمى بروسيا دورتموند ينقذ هدف مؤكد بعد تسديدة عمر مرموش القوية ويحولها لركلة ركنية

انطلاق المباراة

عمر مرموش فولفسبورج
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