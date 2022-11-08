مران الأهلي - انتظام سافيو والثنائي المصاب في التدريبات.. وراحة سلبية من كولر للفريق

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

مران الأهلي

خاض الأهلي مرانه الصباحي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش في فرع النادي بالجزيرة.

مران كان هو الأخير قبل حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام في ظل التوقف الدولي على أن يعود للتدريبات يوم 13 نوفمبر الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عبر موقع النادي أن مارسيل كولر مدرب الفريق سيسافر إلى سويسرا في إجازة قصيرة مستغلا فترة التوقف الدولي من أجل الاطمنان على أسرته.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن أفراد الجهاز المعاون لكولر سيسافرون إلى بلدانهم أيضا على أن يعودوا قبل استئناف التدريبات.

وشهد المران اليوم غياب كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وعلي لطفي لاعبا الفريق بسبب إصابتهما بنزلة برد.

وانتظم برونو سافيو في المران الجماعي بعد غيابه في الفترة الماضية لإصابته بنزلة البرد.

وكان اللاعب البرازيلي قد اكتفى بالتدريبات الفردية خلال الأيام الماضية حتى تعافى وعاد للتدريبات الجماعية.

وشارك كل من عمرو السولية ورامي ربيعة في جانب من التدريبات البدنية والجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

ربيعة كان قد أصيب بشد خفيف في عضلات البطن، بينما عانى السولية من إصابة في العضلة الأمامية.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وشهد مران الفريق تنفيذ فقرات بدينة وفنية متنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي كأس مصر نسخة 2021/2022.

وبدأ الأهلي موسمه في الدوري بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية لاحتلال الصدارة بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

الأهلي مارسيل كولر مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ كهربا علي لطفي
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