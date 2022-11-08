لوكاس فاسكيز: الوضع معقد للغاية.. وكارفخال أخبرنا بأن ضربة الجزاء غير صحيحة

علق لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات لـ Movistar: "الوضع معقد جدا، لقد تقدموا مبكرا، قمنا بتغيير الوضع لكن استمر لخمس دقائق فقط ثم جاءت ركلة الجزاء وكلفتنا التعادل ثم الهزيمة".

وتابع "كان من الصعب علينا أن نجد طريقة لعبنا، رايو فايكانو كانوا جيدين للغاية".

وواصل "الكرة في يد كارفاخال؟ كنت بعيدا عن الواقعة، لكن داني قال إنها ليست ركلة جزاء لذلك هي ليست ركلة جزاء".

أردف "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب كورتوا أو بسبب شخص داخل المنطقة. نفس الشيء يحدث في جميع المباريات".

ونال ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني بعد 15 مباراة متتالية بلا هزيمة.

كما واصل رايو فايكانو إزعاج الكبار، حيث هزم إشبيلية وفالنسيا وتعادل مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

بذلك يفقد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، إذ تجمد رصيده عند 32 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر حاليا.

فيما رفع فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.