مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (2) - (2) ريال مدريد.. رودريجو يهدر الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

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ق47: رودريجو يهدر فرصة الهدف الثالث بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فرق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووووول التعادل من ألفارو جارسيا.. ارتباك في منطقة جزاء ريال مدريد وتسديدة يسارية قوية تسكن شباك كورتوا

ق 41 جووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس من ركنية.. 2-1

ق 37 جوووووول لوكا مودريتش يسجل من علامة الجزاء.. تسديدة في منتصف المرمى تغافل الحارس الذي قفز باتجاه اليمين

ق 36 الحكم يحتسب ركلة الجزاء.. لوكا مودريتش على التسديد

ق 36 الحكم سيشاهد شاشة الفيديو الآن

ق 35 الحكم يتشاور مع حكام تقنية الفيديو

ق 34 ماركو أسينسيو يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر مواصلة اللعب

ق 30 تسديدة قوية من إيسي بالازون ولكن تيبو كورتوا يتصدى

ق 14 إيسي بالازون يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 10 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 5 جوووووول رايو فايكانو يتقدم بهدف سانتي كوميسانيا بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية

انطلاق المباراة