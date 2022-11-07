مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (2) - (2) ريال مدريد.. رودريجو يهدر الثالث
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.
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ق47: رودريجو يهدر فرصة الهدف الثالث بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فرق العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 جوووووووول التعادل من ألفارو جارسيا.. ارتباك في منطقة جزاء ريال مدريد وتسديدة يسارية قوية تسكن شباك كورتوا
ق 41 جووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس من ركنية.. 2-1
ق 37 جوووووول لوكا مودريتش يسجل من علامة الجزاء.. تسديدة في منتصف المرمى تغافل الحارس الذي قفز باتجاه اليمين
ق 36 الحكم يحتسب ركلة الجزاء.. لوكا مودريتش على التسديد
ق 36 الحكم سيشاهد شاشة الفيديو الآن
ق 35 الحكم يتشاور مع حكام تقنية الفيديو
ق 34 ماركو أسينسيو يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر مواصلة اللعب
ق 30 تسديدة قوية من إيسي بالازون ولكن تيبو كورتوا يتصدى
ق 14 إيسي بالازون يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 10 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 5 جوووووول رايو فايكانو يتقدم بهدف سانتي كوميسانيا بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية
انطلاق المباراة