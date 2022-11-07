انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3) - (2) ريال مدريد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

رايو فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق 10 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 5 جوووووول رايو فايكانو يتقدم بهدف سانتي كوميسانيا بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فايكانو
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