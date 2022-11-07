انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3) - (2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

ق 90 ماذا أهدرت يا رودريجو! أمام المرمى مباشرة التسديدة تخرج طائشة فوق العارضة

ق 79 باث سيس بدلا من سانتي كوميسانيا

ق 79 ماريانو دياز بدلا من لوكا مودريتش

ق 70 أوناي لوبيز بدلا من أوسكار تريخو

ق 69 إدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني

ق 68 جووووووول أوسكار تريخو لا يهدر هذه المرة.. 3-2 لرايو فايكانو

ق 67 كورتوا كان متقدما عن الخط.. الركلة ستعاد

ق 66 أوسكار تريخو يسدد الركلة وتيبو كورتوا يتصدى!

ق 65 الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع لحكام الفيديو.. بطاقة صفراء لكارفاخال

ق 64 لمسة يد على داني كارفاخال.. الحكم سيقرر

ق 60 بطاقة حمراء لمدرب رايو فايكانو بسبب الاعتراض على الحكم

ق 47 رودريجو يهدر فرصة الهدف الثالث بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فرق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووووول التعادل من ألفارو جارسيا.. ارتباك في منطقة جزاء ريال مدريد وتسديدة يسارية قوية تسكن شباك كورتوا

ق 41 جووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس من ركنية.. 2-1

ق 37 جوووووول لوكا مودريتش يسجل من علامة الجزاء.. تسديدة في منتصف المرمى تغافل الحارس الذي قفز باتجاه اليمين

ق 36 الحكم يحتسب ركلة الجزاء.. لوكا مودريتش على التسديد

ق 36 الحكم سيشاهد شاشة الفيديو الآن

ق 35 الحكم يتشاور مع حكام تقنية الفيديو

ق 34 ماركو أسينسيو يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر مواصلة اللعب

ق 30 تسديدة قوية من إيسي بالازون ولكن تيبو كورتوا يتصدى

ق 14 إيسي بالازون يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 10 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 5 جوووووول رايو فايكانو يتقدم بهدف سانتي كوميسانيا بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية

انطلاق المباراة