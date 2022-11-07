انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3) - (2) ريال مدريد
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.
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ق 90 ماذا أهدرت يا رودريجو! أمام المرمى مباشرة التسديدة تخرج طائشة فوق العارضة
ق 79 باث سيس بدلا من سانتي كوميسانيا
ق 79 ماريانو دياز بدلا من لوكا مودريتش
ق 70 أوناي لوبيز بدلا من أوسكار تريخو
ق 69 إدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني
ق 68 جووووووول أوسكار تريخو لا يهدر هذه المرة.. 3-2 لرايو فايكانو
ق 67 كورتوا كان متقدما عن الخط.. الركلة ستعاد
ق 66 أوسكار تريخو يسدد الركلة وتيبو كورتوا يتصدى!
ق 65 الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع لحكام الفيديو.. بطاقة صفراء لكارفاخال
ق 64 لمسة يد على داني كارفاخال.. الحكم سيقرر
ق 60 بطاقة حمراء لمدرب رايو فايكانو بسبب الاعتراض على الحكم
ق 47 رودريجو يهدر فرصة الهدف الثالث بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فرق العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 جوووووووول التعادل من ألفارو جارسيا.. ارتباك في منطقة جزاء ريال مدريد وتسديدة يسارية قوية تسكن شباك كورتوا
ق 41 جووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس من ركنية.. 2-1
ق 37 جوووووول لوكا مودريتش يسجل من علامة الجزاء.. تسديدة في منتصف المرمى تغافل الحارس الذي قفز باتجاه اليمين
ق 36 الحكم يحتسب ركلة الجزاء.. لوكا مودريتش على التسديد
ق 36 الحكم سيشاهد شاشة الفيديو الآن
ق 35 الحكم يتشاور مع حكام تقنية الفيديو
ق 34 ماركو أسينسيو يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر مواصلة اللعب
ق 30 تسديدة قوية من إيسي بالازون ولكن تيبو كورتوا يتصدى
ق 14 إيسي بالازون يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 10 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 5 جوووووول رايو فايكانو يتقدم بهدف سانتي كوميسانيا بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية
انطلاق المباراة