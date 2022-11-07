مباشر قرعة الدوري الأوروبي - برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. مواجهة نارية لمصطفى محمد

انتهت مراسم قرعة ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا وهناك قرعة أخرى منتظرة للدوري الأوروبي.

انتهت قرعة الدوري الأوروبي وفي انتظار القرعة الأخيرة لدوري المؤتمر الأوروبي.

نتيجة قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تقسيم الأندية في دوري المؤتمر كالآتي:

تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

بيشاكشاهير - وست هام - فياريال - نيس - إي زد ألكامار - ديورجاردينس - سيفاس سبور - سلوفان براتيسلافيا.

وتقام مواجهات ثمن النهائي الإضافي بين فريق حصل على المركز الثاني في دور المجموعات وآخر قادم من الدوري الأوروبي.

فرق الدوري الأوروبي:

بودو جليمت - أيك لارناسا - لودوجوريتس - لاتسيو - براجا - شيريف تيراسبول - كاراباج - طرابزون سبور.

فرق المركز الثاني في الدوري الأوروبي:

فيورنتينا - أندرلخت - ليخ بوزنان - بارتيزان - دنيبرو - جينت - كلوج - بازل.

وجاء تقسيم الأندية في الدوري الأوروبي كالآتي:

تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

أرسنال - ريال سوسيداد - فناربخشة - يونيون سان جيلويزي - ريال بيتيس - فينورد - فرايبورج - فيرينتسفاروسي

وتقام مواجهات في ثمن النهائي الإضافي بين فريق من المستوى الأول وآخر من القادمين من دوري أبطال أوروبا.

فرق دوري أبطال أوروبا:

أياكس - باير ليفركوزن - برشلونة - سبورتنج لشبونة - سالزبورج - شاختار - إشبيلية - يوفنتوس

فرق مستوى الدوري الأوروبي:

أيندهوفن - رين - روما - يونيون برلين - مانشستر يونايتد - ميدتيلاند - نانت - موناكو

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نتيجة قرعة الدوري الأوروبي

سالزبورج × روما

إشبيلية × أيندهوفن

باير ليفركوزن × موناكو

أياكس × يونيون برلين

شاختار × رين

لشبونة × ميدتيلاند

يوفنتوس × نانت

برشلونة × مانشستر يونايتد

انطلاق القرعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ

إنتر × بورتو

دورتموند × تشيلسي

فرانكفورت × نابولي

ميلان × توتنام

ليفربول × ريال مدريد

كلوب بروج × بنفيكا

لايبزيج × مانشستر سيتي

انطلاق القرعة