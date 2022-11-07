مباشر قرعة أبطال أوروبا - ميلان ضد توتنام.. وليفربول أمام ريال مدريد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام مراسم قرعة ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا وهناك مواجهات نارية منتظرة.

ولا يمكن لفريقين من نفس الدولة أن يتواجها في ثمن النهائي.

ويلعب أصحاب المركز الأول أمام الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

وجاء تقسيم الأندية كالآتي:

المركز الأول:

بايرن ميونيخ - ريال مدريد - تشيلسي - مانشستر سيتي - توتنام - بورتو - نابولي - بنفيكا

المركز الثاني:

ليفربول - باريس سان جيرمان - ميلان - دورتموند - إنتر - كلوب بروج - إنتراخت فرانكفورت - لايبزيج

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ميلان × توتنام

ليفربول × ريال مدريد

كلوب بروج × بنفيكا

لايبزيج × مانشستر سيتي

انطلاق القرعة

دوري أبطال أوروبا قرعة أبطال أوروبا
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