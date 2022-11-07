انتهت دوري المؤتمر - تعرف على نتائج القرعة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

انتهت مراسم قرعة ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا وهناك قرعة أخرى منتظرة للدوري الأوروبي.

انتهت قرعة الدوري الأوروبي وفي انتظار القرعة الأخيرة لدوري المؤتمر الأوروبي.

نتيجة قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

كاراباج × جينت

طرابزون سبور × بازل

لاتسيو × كلوج

بودو جليمت × ليخ بوزنان

براجا × فيورنتينا

أيك لارناكا × دنيبرو

شيريف تيراسبول × بارتيزان

لودوجوريتس × أندرلخت

وجاء تقسيم الأندية في دوري المؤتمر كالآتي:

تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

بيشاكشاهير - وست هام - فياريال - نيس - إي زد ألكامار - ديورجاردينس - سيفاس سبور - سلوفان براتيسلافيا.

وتقام مواجهات ثمن النهائي الإضافي بين فريق حصل على المركز الثاني في دور المجموعات وآخر قادم من الدوري الأوروبي.

فرق الدوري الأوروبي:

بودو جليمت - أيك لارناسا - لودوجوريتس - لاتسيو - براجا - شيريف تيراسبول - كاراباج - طرابزون سبور.

فرق المركز الثاني في الدوري الأوروبي:

فيورنتينا - أندرلخت - ليخ بوزنان - بارتيزان - دنيبرو - جينت - كلوج - بازل.

وجاء تقسيم الأندية في الدوري الأوروبي كالآتي:

تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

أرسنال - ريال سوسيداد - فناربخشة - يونيون سان جيلويزي - ريال بيتيس - فينورد - فرايبورج - فيرينتسفاروسي

وتقام مواجهات في ثمن النهائي الإضافي بين فريق من المستوى الأول وآخر من القادمين من دوري أبطال أوروبا.

======================

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي

سالزبورج × روما

إشبيلية × أيندهوفن

باير ليفركوزن × موناكو

أياكس × يونيون برلين

شاختار × رين

لشبونة × ميدتيلاند

يوفنتوس × نانت

برشلونة × مانشستر يونايتد

انطلاق القرعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ

إنتر × بورتو

دورتموند × تشيلسي

فرانكفورت × نابولي

ميلان × توتنام

ليفربول × ريال مدريد

كلوب بروج × بنفيكا

لايبزيج × مانشستر سيتي

انطلاق القرعة

دوري أبطال أوروبا قرعة أبطال أوروبا
نرشح لكم
صلاح أمام الإسبان.. أهداف قليلة وصدامات متكررة أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح في مواجهة متكررة.. ليفربول يواجه ريال مدريد في دور 16 دوري أبطال أوروبا جيرو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا قائد يوفنتوس: من المحزن توديع دوري الأبطال بهذا الشكل.. ولكن أليجري: نستحق توديع دوري الأبطال.. وعودة كييزا تعني الكثير بعد نهاية المجموعات.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين
أخر الأخبار
تشافي عن قرعة الدوري الأوروبي: سنواجه أصعب منافس ممكن مجددا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: عرض نادي ليفربول للبيع 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - ربيعة والسولية يؤديان البرنامج التأهيلي.. وديانج يواصل المشاركة التدريجية 29 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر الأوروبي - مواجهة سويسرية لرفقا تريزيجيه.. ومباريات متوازنة للفرق الإيطالية 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح أمام الإسبان.. أهداف قليلة وصدامات متكررة ساعة | دوري أبطال أوروبا
عودة رونالدو إلى كامب نو مجددا.. تاريخ مانشستر يونايتد أمام برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - برشلونة أمام مانشستر يونايتد.. ومصطفى محمد ضد يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
فيديو في الجول - ماركو تارديلي.. أشهر صرخة في تاريخ كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد