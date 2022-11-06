هاري كين: كافحنا حتى النهاية أمام ليفربول.. وما حدث مخيبا للآمال

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بالهدف مع توتنام أمام إيفرتون

شدد هاري كين مهاجم توتنام على أن فريقه كافح حتى النهاية للتعادل أمام ليفربول، مشيرا إلى أن ما حدث كان مخيبا للآمال.

وسجل هاري كين هدف توتنام الوحيد أمام ليفربول ولكنه لم يكن كافيا للفوز ليخسر سبيرز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال هاري كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها قصة موسمنا حتى الآن، لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول وتعرضنا للعقاب".

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وأضاف "قاتلنا حتى النهاية وعرفنا أنه إذا سجلنا هدفا ، فستكون لدينا فرص للحصول على الثاني ولكن للأسف لم نتمكن من القيام بذلك وهذا أمر مخيب للآمال".

وتابع "نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل في السيطرة على المباريات وعلينا أن ننظر إلى الوراء في هذه المباراة ولكن لا أعتقد أنها كانت كارثية. لقد عوقبنا للتو بهدفين".

وأتم "في الشوط الثاني كنا الفريق الأفضل لذا لن نشعر بالذعر لكننا بحاجة إلى أن نكون أفضل بالتأكيد".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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