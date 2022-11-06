ماذا قدم تريزيجيه في تعادل طرابزون مع كونيا.. سجل هدف وحصل على ركلة جزاء
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:30
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هدفا في تعادل فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور.
محمود تريزيجيه
النادي : الرياض
وتعادل طرابزون مع كونيا بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري التركي. (طالع التفاصيل)
ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 4 في الدوري التركي مع فريقه هذا الموسم.
ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام تريزيجيه خلال المباراة:
لمس تريزيجيه الكرة 59 مرة في المباراة، ولعب 36 تمريرة منها 29 بشكل صحيح بنسبة نجاح 81%.
وكان لـ تريزيجيه 3 محاولات على المرمى ولكن جميعا خارج إطار المرمى.
وأكمل تريزيجيه 3 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات.
وكان له 14 تدخلا أرضيا منهم 8 مكتملين بشكل صحيح.
وفقد تريزيجيه الاستحواذ 13 مرة خلال المباراة، وارتكب مخالفتين، وحصل على ركلة جزاء.
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