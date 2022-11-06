ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

لوك شاو الظهير الأيسر لـ مانشستر يونايتد

أبدى لوك شو ظهير مانشستر يونايتد إحباطه من خسارة فريقه عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

وجاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شو في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "كنا نعلم أنهم قادمون مع مدرب جديد وشعور جديد".

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وأضاف "توقعنا ذلك، ولكن في مباريات كهذه، إذا بدأت ببطء في أول 20 دقيقة ستخسر".

وأوضح "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. يجب أن نصدق دائما أننا قادرون على الفوز بالمباريات حتى وإن تأخرنا 2-0".

وتابع "تلقينا هدفا ثالثا في بداية الشوط الثاني وبات الأمر أشبه بجبل لنتسلقه".

واختتم "إذا شاهدت المباراة مرة أخرى سترى أننا بدأنا بشكل سيئ للغاية. لقد وجد الخصم المساحات بسهولة ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لم نستحق الفوز".

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا فوزه الرابع هشا الموسم.

فيما تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي لوك شو
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